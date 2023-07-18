يعتبر شهر محرم هو بداية السنة الهجرية، التي تعتمد علي رؤية القمر، وهو من الأشهر الحرم، أي حرم فيه القتال، والأشهر الحرم هم زي القعدة وزي الحجة ومحرم ورجب.

وفي برنامج تقويم الذي يعرض علي قناة العربية، قال خالد الزعاق مقدم البرنامج: أن شهر محرم لهذا العام هو الأشد حرا، وذلك لأن به الجوزاء والمرزم وتلبين، وهي جمرة قدحة القيظ، وفيه تغور مياه الآبار وترتفع الرطوبة بين نجوم المرزم وسهيل.