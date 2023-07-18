أعلن نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والتطوير في الوطنية للإسكان مروان زواوي، عن موعد الحجز وتسليم الوحدات السكنية في ضاحية سدايم في جدة.

وقال زواري خلال لقاء له على قناة “الإخبارية ” : “سيبدأ الحجز في الضاحية الأسبوع القادم وتحديدا يوم 27 يوليو، وبعد ذلك يبدأ البناء في الضاحية الذي سيستغرق فترة زمنية لا تتجاوز 36 شهرًا من موعد توقيع العقد.”

وأكد أنه سيكون هناك تركيز على إنجاز هذه الضاحية بشكل سريع في أقل من 3 سنوات، وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين .

ويأتي مشروع ضاحية سدايم ضمن خطط التوسع المستمرة لزيادة المعروض العقاري في مدينة جدة، حيث ستقدم الضاحية مفهومًا مبتكرًا للعيش المتكامل بالقرب من شاطئ البحر الأحمر.