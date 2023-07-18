أكد أستاذ الفيزياء وعلوم الفضاء الدكتور عبدالرحمن مغربي، أن التغير المناخي 99% مؤامرة من قبل الأمم المتحدة لفرض ضرائب على الدول المصدرة للبترول.

وقال الدكتور عبدالرحمن مغربي، خلال مشاركته مع برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن الأمم المتحدة لديها فرقا تعمل على موضوع التغير المناخي، لافتًا إلى أن هذا الموضوع سياسي أكثر منه علم.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة ترى أن أهم أسباب الاحتباس الحراري هو الغازات واستخدام البترول؛ مما جعلهم يحاولون التضييق على الدول المصدرة للبترول.