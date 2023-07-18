تلقى الإيفواري نيكولاس بيبي نجم نادي نيس الفرنسي عرضًا ضخمًا من أحد أندية الدوري السعودي.

وأشارت مصادر اليوم الثلاثاء إلى أن النادي السعودي الذي قدم عرض للنجم الإيفواري هو نادي الهلال للتعاقد معه في الصيف الحالي.

وكان نيكولاس بيبي قد رحل عن صفوف أرسنال لينضم إلى فريق نيس الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة عام حتى نهاية موسم 2022/2023.

وانضم اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي البالغ من العمر 27 عامًا إلى صفوف أرسنال كأغلى صفقة في تاريخ الجانرز، من فريق ليل في بداية موسم 2019/2020، وخاض مع الفريق اللندني 111 مباراة في جميع المسابقات وسجل 27 هدفًا.