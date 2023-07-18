أكد استشاري التغذية الدكتور عبد العزيز العثمان، أن الشمندر لا يرفع نسبة الحديد بالدم والفواكه بكل أنواعها أفضل .

وقال العثمان خلال مقطع فيديو ظهر فيه :” غير صحيح أن الشمندر يرفع الحديد بالدم، والخضروات الورقية السبانخ والملوخية والجرير بها ٣ أضعاف الشمندر من الحديد .”

وأضاف:” البروكلي أفضل من الورقية والمكسرات أفضل من البروكلي والفواكه بكل أنواعها أفضل من الجميع، إلى جانب البقوليات .”

وأوضح العثمان أن أفضل مصدر للحديد هي الكبدة والكلاوي واللحم الأحمر البقري والأسماك والدواجن والبيض .