أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق استراتيجيّة التحوّل للدوري السعودي عبر ثلاثة مسارات رئيسية.

وتتمثل تلك المسارات في: تطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية، برنامج استقطاب نخبة اللاعبين، تنظيم أعمار اللاعبين السعوديين المشاركين في الدوري السعودي.

وكشفت الرابطة عن تخفيض “الحد الأدنى” لأعمار اللاعبين المشاركين في الدوري من (18) عامًا إلى (16) عامًا في الموسم المقبل 2023/ 2024.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تخفيض أعداد اللاعبين المسجلين في الفريق الأول في موسم 2025/ 2026، ليصبح (25) لاعبًا بدلًا عن (35) لاعبًا، وتعويض ذلك بوجود (10) لاعبين تحت سن (21) عامًا.

وأصدر مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارًا بتعيين مايكل إيمينالو، مديراً لكرة القدم في الرابطة، وسيتولى مهام الإشراف على برنامج “استقطاب نخبة اللاعبين”، من خلال التنسيق مع الأندية لتحديد متطلباتهم واحتياجاتهم الفنية.