ينطلق يوم الخميس المقبل مهرجان اللوز البجلي وخيرات الطائف تحت رعاية الأمير سعود بن نهار آل سعود محافظ الطائف بفعاليات متنوعة وذلك بالقرب من مصلى العيد بالردف.

ويهدف المهرجان لإبراز ما تحظى به محافظة الطائف من تنوع في المنتجات الزراعية الموسمية بميزها النسبية المختلفة ودعم المزارعين وتشجيعهم لتسويق منتجاتهم الزراعية حيث يتضمن المهرجان عرض لمحاصيل اللوز البجلي والتين البري والشوكي بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة، إلى جانب الفعاليات المتنوعة التي تقام على مسرح المهرجان لمدة أربعة أيام.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن هذا المهرجان يأتي بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف ، وبمشاركة الجهات الحكومية والاهلية بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 30 مزارعاً من محافظتي ميسان والطائف.

من جهته، أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي حرص الوزارة على دعم المزارعين وتشجيعهم لزيادة الإنتاج بالإضافة إلى اهمية تسويق منتجاتهم الزراعية المتنوعة عبر المهرجانات الزراعية.

وثمن ” الخليف” و” القاضي ” حرص واهتمام صاحب السمو الملكي محافظ الطائف بتنمية القطاع الزراعي ودعم جميع المبادرات المحفزة لزيادة الانتاج الزراعي، ورعايته لمهرجان اللوز البجلي وخيرات الطائف.