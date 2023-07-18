أزاحت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، الستار عن ما تم رصده عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تقوم بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بقصد الترويج لممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي بمحافظة الإسكندرية.

وتمكنت الجهات المعنية من تحديد القائمين على الصفحة المُشار إليها أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، بالاشتراك مع إحدى السيدات مقيمة بذات الناحية؛ حيث تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتها 2 هاتف جوال المستخدمان في تصوير وبث الفيديوهات المشار إليها.

واعترفت الفتاتان بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصوير وبث فيديوهات خادشة للحياء العام على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بهدف تحقيق نسب مُشاهدة والحصول على أرباح مادية يتقاسمونها فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.