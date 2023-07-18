قضت المحكمة الجزائية بالدمام بسجن وافد من الجنسية الهندية لمدة عام وغرامة 5 آلاف ريال، لإدانته بتزوير شهادة بكالوريوس تخصص هندسة واستخدامها بالمملكة.

وتم إدانة المتهم بتزوير محرر عرفي شهادة بكالوريوس تخصص هندسة منسوب صدوره للجامعة العثمانية بالهند بسوء نية عن طريق صنع محرر لا أصل له.

وأكدت المحكمة أن المدان استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره وذلك بتقديمه إلى الهيئة السعودية للمهندسين بغرض الحصول على عضوية الهيئة محتجا بصحته خلافا للحقيقة.

وأفادت المحكمة أنه جرت معاقبته على ذلك بسجنه لمدة سنة يحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه الدعوة وتغريمة مبلغ قدره 5 آلاف ريال مع مصادرة المحرر المزور.