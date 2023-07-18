أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن بث جميع مباريات بطولة كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا المرتقبة هذا الصيف بشكلٍ مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعمها للمساواة والتنوع في كرة القدم العالمية، حيث تعتزم المجموعة بث جميع مباريات النسخة التاسعة من البطولة والبالغ عددها 64 مباراة والتي تشهد مشاركة 32 منتخباً لأول مرة.

وتلتزم مجموعة beIN، من خلال مبادرتها المبتكرة beINSPIRED، برفع مستوى الاهتمام بالرياضات التي تحظى بتمثيل ضعيف على الصعيد العالمي وتعزيز القيم التي تمثلها جميع الرياضات، وخصوصاً الرياضات النسائية، في المجتمع الرياضي حول العالم.

وتعتزم قنوات beIN SPORTS خلال هذا الصيف بث مراسم الافتتاح والختام ومباريات الافتتاح ونصف النهائي والنهائي في جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة beIN SPORTS المجانية.

وتبث قنوات beIN SPORTS بقية المباريات وفق جدول يمتدّ لشهر كامل من 20 يوليو وحتى 20 أغسطس، حيث يتوفر التعليق باللغة العربية على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM وباللغة الإنجليزية على قناة beIN SPORTS 1 ENGLISH.

وتتنوع مواعيد المباريات بين الساعة 4 صباحاً و3:30 عصراً بتوقيت مكة المكرمة، مع تركز معظم المباريات بين الساعة 8 صباحاً و1 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، فيما تنطلق التغطية المباشرة للبطولة باللغة العربية على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM، والتي توفر التعليق من داخل الاستوديو على حفل افتتاح البطولة والمباراة الافتتاحية بين منتخبيّ النرويج ونيوزيلندا التي تشارك في استضافة هذه النسخة من البطولة، والمقامة على الملعب الوطني لمنتخب سيدات نيوزيلندا في إيدن بارك بأوكلاند.

وفي ذات الإطار، تبث القناة جميع المباريات التي تضم المنتخب المغربي ومباريات نصف النهائي والنهائي. وتتولى أريج سليم مهمة التقديم في الاستوديو، وهي أول مذيعة عربية تغطي مجموعة كبيرة من الفعاليات الرياضية العالمية المرموقة في العالم.

وتستضيف قنوات beIN SPORTS اثنتين من أبرز لاعبات كرة القدم في العالم العربي ضمن الاستوديو التحليلي المميز، من بينهما القائدة السابقة للمنتخب الأردني آلاء عثمان، التي قادت منتخبها الوطني إلى تحقيق العديد من الانتصارات في بطولة غرب آسيا في عاميّ 2005 و2007، فضلاً عن الفوز ببطولة كأس العرب لكرة القدم للسيدات بنسختها الأولى في عام 2010 بالبحرين.

وقادت آلاء عثمان فريق شباب الأردن إلى تحقيق أربعة انتصارات متتالية في بطولة دوري السيدات. ويشهد استوديو التحليل أيضاً حضور فاطمة الزهراء، اللاعبة المغربية والحكم السابقة والمدربة الحالية لكل من فريقيّ السيدات والرجال في نادي أولمبيك خريبكة في المغرب.

وتبث قناة beIN SPORTS 1 ENGLISH جميع المباريات الـ 64 بشكل مباشر وحصري، كما تقوم بعرض استوديو مسائي بعنوان ’كأس العالم اليوم‘ مباشرة في الساعة 6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والذي يسلط الضوء على أبرز لقطات اليوم. ويستضيف الاستوديو التحليلي كلاً من جودي تايلور، لاعبة أرسنال الحالية والتي شاركت في 51 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي حققت خلالها المركز الثالث في كأس العالم للسيدات 2015، وكلير رافيرتي، اللاعبة الدولية الإنجليزية السابقة والمحللة التلفزيونية للمباريات على القنوات البريطانية.