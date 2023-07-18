يستعد نادي الهلال لمواجهة نادي دينامو كييف الأوكراني وديًا غدًا الأربعاء، في إطار استعداداته للموسم القادم من دوري المحترفين.

وأدى كبير آسيا صباح اليوم الثلاثاء مرانه الأخير في معسكره التحضيري بالنمسا، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية.

وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، كما شرح المدير الفني جورج جيسوس عددا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب، فيما أدى سلمان الفرج مرانا لياقيا وبدنيا في صالة الإعداد البدني، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي.

واختتم جيسوس الحصة التدريبية بتدريبات فنية متنوعة، كما يخوض الفريق يوم غد الأربعاء مباراته الودية الأخيرة في المعسكر، أمام فريق دينامو كييف الأوكراني.