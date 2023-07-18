أثارت الفنانة اللبنانية ناسي عجرم، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت صورة لها التقطتها فتاة اسرائلية معها أثناء إحياء حفلاً ضخمًا مؤخرًا في قبرص بحضور جماهيري واسع.

وظهرت عجرم مع إحدى معجباتها التي عمدت على التقاط صورة معها، ليتبين لاحقًا أن هذه الفتاة هي شابة “اسرائيلية”، ما عرّض نانسي للانتقاد والاتهامات بالتطبيع .

ليأتي جمهور نانسي، ويدافع عنها بشدة، معتبرين أنها فنانة وهي لا ترفض طلب معجبيها إذا ارادوا التقاط صورة معها، كما أكدوا أنها لا تطلب الأوراق الثبوتية للأشخاص قبل التقاط الصور معهم لمعرفة جنسيتهم.