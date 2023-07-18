نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الجديدة الوردة ارتاحت، عبر قناته الخاصة علي اليوتيوب.

يذكر أن الأغنية من كلمات فزاع، وهذه ليست الأغنية الأولي لهما معا، ويتشاركان معا في العديد من الأغاني الناجحة علي مستوي الإمارات والوطن العربي.

ويأتي مطلع الاغنية ب:

إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها

لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت

وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها

وأخاف المقام يطيح معها إذا طاحت

يذكر أن الأغنية من ألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، ومن توزيع الموزع الموسيقي نور هاشم، وقام بعملية المكساج والماستر جاسم محمد.

وبعد نشر الأغنية بشكل رسمي علي يوتيوب، تم بثها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر والمنصات الموسيقية الإلكترونية المختلفة.