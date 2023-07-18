تفاجأت فتاة صاحبة عشرين عاما بجريمة نصب واحتيال وقعت فيها، بعدما تقدمت على وظيفة عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي وأهمها الجناة براتب خمسة آلاف ريال بشكل شهري.

وكانت الفتاة قد تقدمت على وظيفة منذ فترة، وأوهمها الجناة بأنها سوف تحصل على راتب كبير دون مشقة، فقامت الفتاة بإرسال الحساب البنكي الخاص بها إليهم، وتم تحويل أول راتب شهري إليها، وبعدها أصبح حسابها محطة استقبال أموال من الغير.

وتبين للفتاة بعد فترة تحويل أموال بمبالغ كبيرة على حسابها حتى أصبحت محل للتحقيقات، وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أمس الإثنين، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي من ١٢ متهماً، بينهم مواطنون ومقيمون بتهمة الاحتيال المالي على الآخرين وسرقة أموالهم وتحويلها لخارج المملكة.

وحذر المحامي صالح مسفر الغامدي، من تمكين الغير من التصرف في الحسابات البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام مكافحة غسل الأموال.