أبدى الفنان فايز المالكي استيائه من شاب استهان بعمل والده الذي يعمل بائعا للخضروات والفواكه.

وكان أحد الشباب قد التقط صورة لبسطة وسيارة يعرض من خلالها والده الخضروات والفواكه لبيعها، ثم أرفق الشاب تعليقا على الصورة أبدى من خلاله عدم رضاه على هذه المهنة التي يعمل بها والده.

وكتب الشاب على الصورة :”هذا شغل أبي وأنا استحي منه، أنا استحق أب أفضل من كذا ومن حقي أعيش عيشه أفضل من كدا”.

وأعاد “المالكي” على حسابه بموقع “تويتر” نشر الصورة المتداولة وعلق عليه وكتب :”أنت لا تستحق أن تعيش.. هذا الأب صرف عليك حتى وصلت أن تكتب كلامك سهر وتعب وذاق المر والنتيجة كلامك المحبط المؤلم له”.

ودعا “المالكي” الشاب إلى الرضاء بما كتب الله له، وأن يحمد الله على وجود والده بهذه الحياة.