تعاقد نادي القادسية، اليوم الثلاثاء، مع الإسباني جويل روبلز حارس مرمي ليدز يونايتد الإنجليزي،وذلك خلال الانتقالات الصيفية ، استعدادًا للموسم الجديد لدوري «يلو» 2023-2024 .

واستعرض النادي في مقطع فيديو علي حسابه «تويتر» ، لقطات استعرض فيه مهارات الحارس بالأندية التي مثلها ، مبديًا ترحبيه بالحارس الأسباني.

يذكر أن “جويل روبلز” البالغ من العمر 33 عاما يمتلك عدة خبرات ففي مركز حراسة المرمى، حيث بدأ مسيرته الاحترافية ، مع فريق أتليتكو مدريد الأسباني ، ثم انتقل إلي مواطنه رايو فاليكانو ، لينضم إلي صفوف بعض الأندية الإنجليزية مثل ويجان أتليتكو ، إيفرتون ، ليعود للدوري الأسباني مع ريال بيتيس حتي عام 2022 ، لينضم الموسم الماضي إلي ليدز يونايتد.