وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بمتابعة حالة المصابين جراء الحادث الذي وقع صباح اليوم على طريق “البطحاء- حرض” بين مركبتين إحداهما سعودية والأخرى إماراتية.

ونص توجيه أمير المنطقة على تقديم كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين، وتسهيل إجراءات نقل المتوفين في الحادث.

وكانت دوريات أمن الطرق وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر قد باشرت حادث التصادم، حيث ضمت المركبة الأولى عائلة مكونة من سبعة أشخاص، فيما ضمت المركبة الثانية عائلة مكونة من 12 شخصاً وقد نتج عن الحادث وفاة خمسة أشخاص وإصابة ثمانية، واحتراق إحدى المركبات.