قررت محكمة الكويت حبس مواطن ثلاثيني هتك عرض ابنته وابن طليقته “من زوجها الأول” وابنة أخته.
وتبين من تحقيقات الجهات المختصة بأن المتهم قام بهذه الجريمة الشنيعة انتقاما من طليقته.
وأضافت التحقيقات بأن المتهم أدعى أنه مريض نفسي، ولكن الفحص الطبي أثبت بأنه سليم ومسؤولا عن تصرفاته.
وأضافت التحقيقات بأن المتهم أدعى أنه مريض نفسي، ولكن الفحص الطبي أثبت بأنه سليم ومسؤولا عن تصرفاته. تتخذ بهدف الخروج من السجن و العقوبة
لما هو أهون – …. أحيانا –
بحث ومراجعة – مصحات الامل – Google –
او ادعاء انني مسحور – كمثال – فالمسألة تقديرية
و هل هو مدرك مميز واعي – وهل لديه ملف و تاريخ مرضي وسوابق او لا ؟ – منكر و خطير و محرم
و مجرم – ….
فلا اب ولا عم و لا خال في منكر – ….
او ضرر ولك الحق في دفع ذلك ما امكن – …
وبعض الاقارب عقارب سامة – و ينشرون العلة و الاعتلالات النفسية