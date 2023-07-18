قررت محكمة الكويت حبس مواطن ثلاثيني هتك عرض ابنته وابن طليقته “من زوجها الأول” وابنة أخته.

وتبين من تحقيقات الجهات المختصة بأن المتهم قام بهذه الجريمة الشنيعة انتقاما من طليقته.

وأضافت التحقيقات بأن المتهم أدعى أنه مريض نفسي، ولكن الفحص الطبي أثبت بأنه سليم ومسؤولا عن تصرفاته.