أصبح الإعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات من أجل التسويق الالكتروني خطراً كبيراً، حيث نجح كثير من منتحلي الجهات الرسمية في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلك المنصات.

وحكي الشاب فيصل معاناته مع رسائل الروابط المشبوهة والتي انتحل بعضها صفة الروابط الرسمية، مشيراً بأنه كان يتلقى الكثير من الروابط التي تحتاج إلى إدخال البيانات الشخصية وكان يعتقد أنها من جهات رسمية.

وأضاف فيصل بأنه أدخل بياناته الشخصية وأرقام حساباته على تلك الروابط التي تتمثل في تسديد الضرائب أو الفواتير، والبعض منها كان يتم إرساله على الواتساب كأنها جهات حكومية.

وأشار فيصل بأنه تفاجأ لوقوعه في فخ النصب والاحتيال، وسرقة أمواله من خلال حساباته البنكية، وفقا لما ذكره لقناة العربية.

وأردف خبير في التقنية بضرورة تجنب إدخال البيانات الشخصية على أي روابط غير حكومية أو معروفة، حتى لا يصبح المواطن فخ للمحتالين.