سجلت مصر اليوم ، الثلاثاء ، انهيار مروع لعقارين مما أدى إلى سقوط عدد من القتلي والمصابين

وتلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بسقوط عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الخليفة بمحافظة القاهرة.

وانتقل رجال المباحث و قوات الحماية المدنية إلي موقع العقار ، وتم فرض كردون أمني للتعامل مع الحادث ، وتمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذ أحد الأشخاص من أسفل الأنقاض به إصابات و جار البحث عن الناجيين.

وتكثف الحماية المدنية جهودها في محاولة للبحث عن ناجين أسفل العقار المنهار .

وفي سياق منفصل ، ورد إلي الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة بلاغًا يفيد بسقوط عقار مكون من 5 طوابق في منطقة حدائق القبة التابعة للمحافظة، مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات وبعض الإصابات .

وتوجهت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية لمكان الحادث ، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وانتشال المصابين والضحايا ونقلهم إلي المستشفي .