دخل النادي الأهلي في مفاوضات حاسمة مع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، من أجل ضم المهاجم الفرنسي ألان سانت ماكسيمين ،خلال الانتقالات الصيفية.

وتلقى نادي نيوكاسل يونايتد اتصال من ممثلي دوري روشن اليوم بخصوص التعاقد مع ماكسيمين ، خاصة بعد خروج ماكسيمين من حسابات المدرب الإنجليزي ”إيدو هاو“ ، المدير الفني للماكبايس ، ولن تُمانع إدارة نيوكاسل من بيعه هذا الصيف في حال وصلت عروض بقيمة 40 مليون يورو ، من أجل تمويل صفقات جديدة للفريق .

ولن يشارك اللاعب اليوم في المباراة الودية ، ولن ينضم لمعسكر الفريق في حال حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة .

يُذكر أن الأهلي أبرم خلال الانتقالات الصيفية 5 صفقات جديدة ، لتدعيم صفوف الفريق ؛ إذ تعاقد مع إدوارد ميندي القادم من تشيلسي ، روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول ، وضم كل من فهد الرشيدي و سميحان النابت من نادي التعاون ، وعبدالله عطيف القادم من الهلال .

بالإضافة إلى اقتراب الأهلي من حسم ضم الجزائري رياض محرز ، حيث أكدت تقارير أنه يتبقي علي الإعلان الرسمي خطوة اجتياز الفحص الطبي.