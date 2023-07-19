يسعى نادي النصر لضم جناح نادي بايرن ميونخ السنغالي ساديو ماني في الفترة الصيفية قبل بداية الموسم الجديد لدوري روشن 2023/2024.

وذكرت مصادر إعلامية أن نادي النصر بصدد تقديم عرض جديد للسنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني حيث يشمل العرض عدد من المميزات الجديدة.

الجدير بالذكر أن معسكر نادي النصر يستمر في البرتغال حتى 20 يوليو على أن يغادر بعدها إلى اليابان للمشاركة في بطولة تجريبية يخوض خلالها مباراتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي ضمن برنامج تحضيراته للموسم الرياضي المقبل.