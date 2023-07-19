ذكرت تقارير صحفية عن آخر تطورات انتقال جناح مانشستر سيتي البرتغالي برناردو سيلفا لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت التقارير بأن إدارة نادي الهلال منحت البرتغالي برناردو سيلفا، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي عن طريق وكيله خورخي مينديز، مهلة لمدة 48 ساعة للرد النهائي عن العرض المقدم له براتب 80 مليون يورو سنويًا.

وأشارت إلى أن إدارة نادي الهلال سوف تتجه نحو التعاقد مع البرازيلي مالكوم جناح زينت سان بطرسبورج الروسي هو الخيار الثاني الذي يفضله البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق تدعيم صفوف الأزرق حال عدم تلقي رد إيجابي من برناردو سيلفا.