وقعت المملكة اتفاقية تصدير مع شركة “بايكار” التركية الصانعة للطائرة المسيرة “بيرقدار”، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ تركيا.

ومن جانبها قالت شركة “بايكار” التركية، إن الاتفاق الذي أبرمته المملكة يشمل التعاون في نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.

وذكرت في بيانها: “عبر الاتفاق الشامل، سيكون هناك تعاون في نقل التكنولوجيا، وأضافت أنه سيكون هناك إنتاج المشترك لهذه المسيّرات، وأكدت أن الغاية هي النهوض بقدرات تطوير التكنولوجيا الفائقة في البلدين”.

ومن الجانب السعودي وقع الدكتور خالد البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، ومن الجانب التركي، لطفي خَلُوق بيرق دار الرئيس التنفيذي لشركة بَايكر للتكنولوجيا.

وجاء ذلك خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى المملكة، حيث التقى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة، الاثنين

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