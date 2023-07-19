نبه طبيب روسي إلى الأمراض التي من المحتمل أن تتفاقم خطورتها ومضاعفاتها في السفر جوا.

وقال كبير الخبراء في وزارة الصحة الروسية، الدكتور رومان غورينكوف، الذين يعانون من أمراض مزمنة من السفر بالطائرة من الممكن أن تتأثر صحتهم عند السفر بالطائرة.

ولفت إلى أن هذه الأمراض تشمل القصور الوريدي المزمن، إذ أن وضعية الجلوس المريض بهذا المرض يمكن أن تؤدي مع انخفاض الضغط ما قد يؤدي إلى الانسداد الرئوي وتجلط الدم الحاد

وشملت قائمة الأمراض أمراض الأذن، مثل التهاب الأذن الوسطى المزمن، وأمراض القلب والأوعية الدموية لكون أن الطيران قد بسبب تفاقم ارتفاع مستوى ضغط الدم واضطراب ضربات القلب.

كما حذر مرضى الربو القصبي من السفر جوا، كون الهواء الجاف في صالون الطائرة يمكن أن يسبب نوبة ربو، مشيرا إلى إن الرحلات الجوية قد تتسبب بالذهان الحاد، وبنوبة هلع؛ ما يشكل خطورة عليه وعلى الركاب الآخرين.