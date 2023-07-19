أوضحت الفنانة المصرية حورية فرغلي حقيقة علاقتها بنجم المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، بعد تصريحات الأخيرة لطليقته ريم طارق حول علاقة طليقها بإحدى الفنانات، ليبدأ الجمهور في البحث عن تلك الفنانة .

وقالت حورية فرغلي: والله عمري ما شفت حسن شاكوش ولا أعرفه شخصيًا، وأضافت أن تصريحات طليقته أن ثالث حرف من اسم الفنانة راء، مش شرط حورية بس ما في شيرين ؟، أنا أصلًا مبصاحبش أكيد مش هعرف راجل متجوز، وأنا مش كده خالص، ومع احترامي لشاكوش أنا مش بتاعت الكلام ده، آخري صداقة، ولكن أنا عمري ماشفتوش حتى بسمع بنت الجيران اللي هي مش عليها صورته، ولو الموضوع انتشر بالشكل ده هرفع قضية تشهير.

وفي وقت سابق ، كشفت ريم طارق طليقة مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، تفاصيل مثيرة بشأن طلاقها منه غيابيًا، في تصريحات تليفزيونية: كنا في نهار رمضان، كان فيه ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة، ولما رجع البيت كتبت له وصلت يا حبيبي ، وبينهم علاقة.

وأضافت ريم : قعدت 30 يوم في شهر رمضان أشوف حاجات زي كده ومختلفة، وفي وقت من الأوقات الفنانة دي حبت تسمعني صوتها، كانوا مع بعض وقعدت تضحك ،حلال عليها، والحرف الثالث من اسمها هو الراء، لترد عليها بسمة وهبة قائلة: مترجعيش لحسن.