تحتضن المدينة المنورة فوّهة بركان الجبل الأبيض التي تكونت نتيجة حدوث الأنشطة البركانية.

وبدت الفوهة ضخمة في مشهد مذهل تم التقاطه من على ارتفاع 2093 متر.

يذكر أن فوّهة بركان الجبل الأبيض تحتوي على فوهات فاتحة اللون تعتبر من النوادر حول العالم.