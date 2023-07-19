تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫21367 مقابل الريال الواحد 0٫23731
الدولار: 3٫75179 مقابل الريال الواحد 0٫26654
درهم إماراتي: 1٫02148 مقابل الريال الواحد 0٫97897
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71484
دينار أردني: 5٫28949 مقابل الريال الواحد 0٫18906
دينار كويتي: 12٫24496 مقابل الريال الواحد 0٫08167
الريال القطري:1٫03174 مقابل الريال الواحد 0٫97287
الدرهم المغربي:0٫38519 مقابل الريال الواحد 2٫59609
الجنيه المصري: 0٫12142 مقابل الريال الواحد 8٫23607
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