بدأت مساء اليوم الثلاثاء، مراسم نقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى الحرم المكي.
وتتجه أنظار الأمة الإسلامية لتغيير كسوة الكعبة المشرفة السنوية، والتي تحل في اليوم الأول لشهر محرم بداية السنة الهجرية الجديدة 1445هـ.
يذكر أن كسوة الكعبة تصنع من الحرير المبطن بالقطن، وتزينها الآيات القرآنية المشغولة بخيوط من الذهب والفضة.
"السعوديون" خدام الحرمين الشريفين يبدأون عملية نقل كسوة الكعبة التي تقدر قيمتها بـ 25 مليون ريال من مجمع الملك عبدالعزيز إلى #الحرم_المكي لبدء أعمال تغيير كسوة الكعبة المشرفة.
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— الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) July 18, 2023
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