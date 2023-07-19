بدأت مساء اليوم الثلاثاء، مراسم نقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى الحرم المكي.

وتتجه أنظار الأمة الإسلامية لتغيير كسوة الكعبة المشرفة السنوية، والتي تحل في اليوم الأول لشهر محرم بداية السنة الهجرية الجديدة 1445هـ.

يذكر أن كسوة الكعبة تصنع من الحرير المبطن بالقطن، وتزينها الآيات القرآنية المشغولة بخيوط من الذهب والفضة.