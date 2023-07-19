قابل شاب المشهورات تيكتوك روان ورزان وريماس في إحدى الأماكن الشهيرة.
وعلق الشاب على قصر طول المشهورات قائلا: “والله طلعتوا قصيرات”.
وكان رد فعل تيكتوك ورزان وريماس على كلام الشاب التعجب في البداية ثم الضحك الهستيري.
قابل شاب المشهورات تيكتوك روان ورزان وريماس في إحدى الأماكن الشهيرة.
وعلق الشاب على قصر طول المشهورات قائلا: “والله طلعتوا قصيرات”.
وكان رد فعل تيكتوك ورزان وريماس على كلام الشاب التعجب في البداية ثم الضحك الهستيري.
اللهم أنبت فتيات المسلمين نباتاً حسنا و حبب إليهن الإيمان و زينه في قلوبهن وأجعل القرآن ربيع قلوبهن يا رب 🤲😥🤲