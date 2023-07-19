قابل شاب المشهورات تيكتوك روان ورزان وريماس في إحدى الأماكن الشهيرة.

وعلق الشاب على قصر طول المشهورات قائلا: “والله طلعتوا قصيرات”.

وكان رد فعل تيكتوك ورزان وريماس على كلام الشاب التعجب في البداية ثم الضحك الهستيري.