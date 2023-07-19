برعاية الملك فيصل رحمه الله، قبل 58 عاما، تم افتتاح طريق الهدا، تحديدا في عام 1965م.

وظهر الملك فيصل رحمه الله في مقطع نادر، خلال تدشين الطريق، فيما تجمع مئات المواطنين لحضور الافتتاح.

يذكر أن فكرة إنشاء طريق الهدا الكر الحالي جاء بناءً على رؤية من الملك فيصل-رحمه الله- الذي أمر بإنشائه حين كان في زيارة للطائف، وكان حريصاً على متابعة سير الأعمال.

وخلال فترات تواجد الملك فيصل في الطائف كان يجلس ساعات طويلة يشرف على التنفيذ.