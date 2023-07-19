لفتت السيارة الكهربائية التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأنظار.

وبحث الكثيرون عن إمكانيات وسعر تلك السيارة الكهربائية، وهي سيارة “توغ” من طراز “T10X” فئة “V1 RWD”.

ويبدأ سعر السيارة من 50 ألف دولار أمريكي، في حين بلغ سعر فئة “V2 RWD” ذات المدى القياسي 55.6 ألف دولار أمريكي وسعر الفئة نفسها ذات المدى الطويل حوالي الـ64 ألف دولار أمريكي.

وتصل بطارية سيارة “T10X” إلى 80% من طاقة الشحن المطلوبة خلال 28 دقيقة فقط، كما لديها ميزة مساعد السائق في الازدحامات المرورية، ما يتيح للسائق رفع يديه عن المقود وتركها تسير بسرعة قصوى تبلغ 15 كيلومترا في الساعة.