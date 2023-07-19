كشفت مصادر صحفية عن تفاصيل جديدة حول مفاوضات النادي الأهلي مع المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، من أجل تولي الإدارة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، وصل إلى إيطاليا أمس الثلاثاء، من أجل الاجتماع بالمدرب سباليتي، مُشيرة إلى تلقي إدارة الأهلي موافقة شفهية من سباليتي وطاقمه التدريبي، ولكن يبقى المقابل المادي عائقًا نحو إتمام الصفقة.

ويسعى العيسى، من خلال اجتماعه بالمدرب سباليتي، للوصول إلى اتفاق بين الطرفين على كافة الأمور المالية، من أجل حسم التعاقد معه أو إغلاق الملف بشكل نهائي حال عدم التوصل لاتفاق.

ويستعد الأهلي للموسم الرياضي الجديد الذي يشهد مشاركة الراقي في مسابقتي دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين .