تسعى إدارة النصر إلى عرض العاجي جيسلان كونان على أحد أندية روشن للمحترفين

وأكدت مصادر أن النصر عرض جيسلان على نادي الاتفاق لكن الأخير متردد بسبب تكلفة راتبه الشهري.

ويسعى النصر إلى التخلص من كونان وكسب صفقة البرازيلي أليكس تيليس لاعب مانشستر يونايتد، حيث تُجرى حاليا مفاوضات بين الناديين

قضى اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً الموسم الماضي على سبيل الإعارة في إشبيلية، وفاز بالدوري الأوروبي مع النادي الإسباني.

ويرغب النصر في ضم اللاعب بالمجان أو بسعر منخفض، ولكن مانشستر يونايتد يرفض ذلك بسبب تبقي 12 شهراً في عقد اللاعب وخيار تجديد لسنة إضافية بيد مانشستر يونايتد.