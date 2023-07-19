تعتزم إدارة نادي النصر تعزيز فريقها الأول لكرة القدم من خلال الحصول على صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووضعت الإدارة الثلاثي الياباني كو إيتاكورا وهيروكي إيتو

وغوستافو غوميز، ضمن خيارات الفريق في الدفاع .

وكانت مصادر صحفية أفادت بأن لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ، كو إيتاكورا، تلقى عرضًا رسميًا للانضمام إلى صفوف فريق نادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية.

ويعتبر عرض النصر ليس الوحيد المتاح لإِيتاكورا حاليًا، حيث يهتم نادي نابولي الإيطالي أيضًا بالتعاقد مع المدافع الكوري الجنوبي، ومازال السباق مفتوح لحسم الصفقة.

ويستعد النصر للموسم الجديد “2023-2024″، الذي يشهد مشاركته في بطولات “دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا، كأس الملك سلمان للأندية”.