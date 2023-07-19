اندلعت خلافات جديدة في عائلة الراحل جورج الراسي؛ حيث أقام والده خليل الراسي دعوى قضائية ضد ابنيْه ساندرين وسباستيان بعد الاعتداء عليه وعلى زوجته الهام بالضرب.

ونفت ابنته ساندرين، الأخبار التي أكدت تعنيفها وشقيقها “سباستيان” لوالديهما وتحطيم سيارتيهما، كما وصفت ساندرين ما يحدث مع شقيقتها نادين بالمرض النفسي.

وأشارت إلى أن نادين باتت تتعمد الحديث عن عدد من النجوم في المقابلات الصحافية لتسليط الضوء عليها وزيادة شهرتها، وعلقت: “طول عمرها قاعدة على جنب”.

ومن جانبها، نشرت نادين صورة عبر خاصية “الستوري” على حسابها الخاص على انستغرام وهي تغمر والديها، معلّقة عليها بالقول: “اللي كل عمرن يغفوني مش عم بعرف غفين”.