أكد أحمد حسام ميدو، أن صفقة انضمام إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق، إلى صفوف النادي الأهلي المصري، هي صفقة عظيمة فنيًا.
وصرح ميدو: “إمام عاشور سيضيف فنيًا بشكل كبير للأهلي، ومحبش إن حد يشتري حاجة حلوة وأفطّس فيها”، مضيفًا: “صفقة إمام عاشور للأهلي صفقة عظيمة فنيًا، وكلنا عايزين إمام عاشور يبقى واحد من اللعيبة في منتخب مصر بكأس الأمم”.
واستطرد: “طالما الفلوس متاحة للنادي الأهلي، يبقى من حق النادي الأهلي التعاقد مع أي لاعب ولا يُعاب على الأهلي التحرك لضم إمام عاشور”، مختتمًا: “اللي بيكلمني في قصة المبادئ، بقوله مبحبش أخش جوة بيوت الناس، وده شأن داخلي ماليش إني أتكلم فيه، وأنا ضدّ أي شخص ينظّر في أي حاجة كويسة ممكن تتعمل”.
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