ظهر مشهور مواقع التواصل الاجتماعي سعود القحطاني، وهو يرد على إحدى متابعاته التي جاءت تتغزل به عبر التعليقات بلهجة صارمة .

وجاء القحطاني خلال مقطع فيديو وهو يقول :” كل اللي بينا شاشة و جدار، حبي أهلك و إخوانك، الله يستر عليكم “، لافتًا أنه يحب الشخص الذي يقدم الحب دائمًا لأهل منزله وإخوانه.

وكان صانع المحتوى القحطاني، استنكر في وقتٍ سابق بعد الانتقادات التي يواجهها البعض بسبب رؤيته رفقة أهله وأفراد أسرته في مكان عام.

يذكر أن القحطاني صرح في وقت سابق بإنه بدأ حياته المهنية كحارس أمن إلا أنه لم يستمر سوى شهرين ليبدأ بعدها بفترة بالعمل في الحرس الوطني لمدة 8 سنوات، ثم أعاقه مرض والده عن الاستمرار.