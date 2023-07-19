ظهر كريستيانو رونالدو رفقة حبيبته جورجينا رودريغيز في عشاء رومانسي علي يخت في وسط البحر.

ونشرت جورجينا صورة لها عبر حسابها على إنستجرام وهي جالسة في عشاء رومانسي مع كريستيانو رونالدو على يخت في وسط البحر، ومقطع فيديو مثيرا وهي تمارس التمارين الرياضية داخل الصالة، وتقفز وهي حاملة أوزانا على كتفيها

يذكر أن جورجينا تعيش قصة حب مع كريستيانو رونالدو منذ عام 2016، وأنجبت طفلتين وهما، آلانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضا.