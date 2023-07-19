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الاربعاء19 يوليو

إصابة 10 سعوديين إثر حادث في برنو التشيكية

منذ 1 ساعة
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إصابة 10 سعوديين إثر حادث في برنو التشيكية
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قامت سفارة المملكة في براغ بمباشرة حادث تصادم بين حافلتين بالقرب من مدينة برنو التشيكية تقلان عدداً من السياح من بينهم 10 مواطنين سعوديين، حيث يرقد 4 منهم في المستشفى بحالة مستقرة.

وقدمت السفارة كافة أشكال المساعدة والاطمئنان على حالة المواطنين الصحية، وقامت بإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة.

وأفادت السفارة بوجود أربعة مواطنين لا يزالون في المستشفى في حالة مستقرة، وجارٍ متابعة حالاتهم مع الجهات المختصة التشيكية على مدار الساعة، فيما خرج الستة المتبقون من المستشفى وهم بأتم الصحة والعافية.

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