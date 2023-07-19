أكد أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن بداية موسم الغبار في جازان تكون مع نهاية شهر يونيو وينتهي في منتصف أغسطس، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار.

وقال المسند على حسابه الرسمي في تويتر :” العواصف الرملية في شهري يوليو وأغسطس ليست مستغربة، ولكنها قليلة الحدوث، عدا الجنوب الغربي خاصة منطقة جازان وتهامة ⁧‫عسير‬⁩.”

وأوضح أنه خلال الأيام القادمة من الممكن أن تُشاهد قطع من السحب العكسية تتجه من الشرق إلى الغرب، لافتًا أن موسم رياح ⁧‫البوارح‬⁩ قائمًا وتتلاشى وتضعف في شهر أغسطس.

‏ونصح المسند بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة عندما يكون الظل أقصر من الطول، إلى جانب الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة لتعويض النقص الحاصل .

وأفاد بأن عادة العشر الأخيرة من شهر يوليو تعد الأشد حراً خلال العام، يليها العشر الأوائل من شهر أغسطس، وذلك وفقاً للسجلات المناخية التاريخية.

وأشار إلى أن التمر يبدأ بالتلوين والنضج عند اشتداد الحر الذي يبدأ عادة مع العشر الأخيرة من شهر يوليو وهذا يسمى عند العامة بموسم طباخ اللون أو بمسميات مشابهة مثل طباخ التمر، صباغ اللون، طباخ الرطب .

وتابع:” في 29 من يوليو يظهر طالع ⁧‫المرزم‬⁩ نوء الذراع وعند ذلك يقول العامة، إذا طلع المرزم فامل المحزم، كناية عن نضج التمر وبداية جنيه بكميات كبيرة”، لافتًا أن موسم طباخ اللون يستمر نظرياً حتى نهاية أغسطس.