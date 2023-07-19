قرر ملياردير صيني أن يرفع سيارته من طراز “رولز رويس” إلى شقته في الطابق الـ44 بمبنى شاهق في مقاطعة فوجيان.

وكشف مقطع فيديو عن العملية الدرامية التي تم فيها رفع سيارة “رولز رويس غوست” إلى الشقة التي يملكها الملياردير الصيني.

وظهرت السيارة وهي في قفص حديدي مُصمم خصيصًا للعملية، واستُخدمت 3 كابلات فولاذية من أجل رفعها.

وتم رفع السيارة التي يبلغ وزنها 2.5 طن، على جانب ناطحة السحاب، للوصول إلى الشقة الواقعة على ارتفاع 550 قدما.

وانتشر المشهد الذي تم تصويره على مواقع التواصل الاجتماعي حيث حظي بمشاركة كبيرة، وأثار الجدل، إذ تباينت ردود الفعل بين معجب بالعملية الغريبة، وآخر ينتقد ويقول :” شاريها عشان يحنطها بالشقة.”