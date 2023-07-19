أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن استدعاء 964 مركبة لاند روفر “Range Rover” موديلات 2023.

وأشارت إلى أن ذلك لخلل في إضاءة الجناح الخلفي قد يؤدي إلى عدم عمل المصابيح الخلفية وأضواء الفرامل وإشارات الانعطاف، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.