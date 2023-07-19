أعلن نادي فولهام اليوم الأربعاء، أن اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش ضمن قائمة المعسكر، ليفاجئ الجميع بعدما كان اللاعب منفتحًا على الذهاب للمملكة.

وكانت مفاوضات نادي الهلال مع لاعب نادي فولهام الصربي، ألكسندر ميتروفيتش قد شهدت تطورات جديدة، حيث أن اللاعب حينها أتم إتفاقه الكامل مع الهلال وكان منتظر موافقة ناديه.

فيما أبدت كريستينا زوجة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش ترحيبها بالذهاب إلى المملكة وانتقال زوجها للعلب في نادي الهلال .

يُذكر أن الهلال قد أرسل عرضًا جديداً لنادي فولهام أعلى من العرض السابق بقيمة 45 مليون يورو لضم المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

ويلعب صاحب الـ 28 عامًا، لنادي فولهام الإنجليزي، منذ 2018، كما يلعب للمنتخب الصربي منذ 2013، وقدم مستويات هائلة مع الفريق الإنجليزي، حيث سجل 15 هدفاً في 28 مباراة لعبها الموسم الماضي مع نادي فولهام.

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