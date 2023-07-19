أزاحت وزارة التعليم، الستار عن المرحلة الأولى من ترقيات شاغلي الوظائف الإدارية لمنسوبيها ومنسوباتها، من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشرة، ومن المرتبة التاسعة إلى المرتبة العاشرة، على أن يتم الإعلان عن باقي المراتب تباعاً وفقاً للضوابط المنظّمة لذلك.

وأفادت الوزارة، في بيان لها أن هذه الترقيات؛ تأتي بناءً على إجراءات المفاضلة والترشيح وفق ضوابط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، كما يمكن للمتقدمين الاطلاع على ذلك من خلال نظام فارس الإلكتروني.

وهنأت وزارة التعليم لجميع الحاصلين على الترقيات من منسوبيها ومنسوباتها، متمنّية لهم التوفيق والسداد.