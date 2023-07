انسحاب لاعبة من بطولة تنس باكية بعد خلاف مع منافستها .. فيديو

انسحبت لاعبة التنس الصينية تشانغ شواي وهي تبكي من مباراة، أمس الثلاثاء، بعدما قامت منافستها المجرية أماريسا توت بمحو آثار كرة على ملعب رملي بعد خلاف بينهما.

وتفصيلاً، سددت تشانغ المصنفة الثانية ضربة أمامية بدا أنها سقطت على الخط، لكن مراقب الخطوط قال إنها خرجت من الملعب، ونزل الحكم الرئيسي للتحقق من آثار مكان الكرة ليؤكد أنها سقطت خارج الخط.

وظهرت تشانغ وهي غاضبة بشدة من قرار الحكام، وطلبت التحدث مع مشرف البطولة، حيث استمرت المباراة لنقطة أخرى، لكن الخلاف بشأن الواقعة المتنازع عليها استمر قبل أن تتقدم أماريسا توت إلى علامة الكرة على الأرض وتمحوها بحذائها.

وصرخت تشانغ: “انتظري، انتظري، انتظري! احتفظي بالعلامة، ماذا تفعلين”، حيث جاءت تشانغ في مقطع متداول وهي حزينة بشكل واضح خلال تغيير الملعب وتم استدعاء طبيب للاطمئنان عليها، قبل أن تقرر المصنفة 28 عالميًا الانسحاب بينما كانت متأخرة 6-5 في المجموعة الافتتاحية من المباراة في دور الـ32 في بودابست.

والجدير بالذكر أن الجماهير المجرية أطلقت صيحات استهجان ضد تشانغ بعد انسحابها، بينما صافحتها ​​توت قبل أن ترفع ذراعيها للاحتفال.

Wow I can't believe this, Toth went to wipe the mark despite Zhang keep shouting ''wait wait, keep the mark'' pic.twitter.com/qtKC7KGyAO

— LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) July 18, 2023