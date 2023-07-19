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الاربعاء19 يوليو

الجواز السعودي يتقدّم 7 مراتب ضمن قائمة أقوى جوازات السفر في العالم

منذ 53 ثانية
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الجواز السعودي يتقدّم 7 مراتب ضمن قائمة أقوى جوازات السفر في العالم
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تقدَّم جواز السفر السعودي 7 مراتب في تصنيف أقوى جوازات السفر في العالم، حيث جاء في المرتبة 61 عالمياً متقدماً عن تصنيف عام 2022 الذي حلَّ فيه بالمرتبة 68 عالمياً.

ونشرت شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة “هينلي وشركاؤه” قائمة تصنيف أقوى وأضعف جوازات السفر للربع الثالث لعام 2023، التي تصدّرها الجواز السنغافوري.

حيث جاءت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في المركز الثاني، وجاءت دول النمسا وفنلندا وفرنسا واليابان ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة.

وحلت دول الدنمارك وإيرلندا وهولندا وبريطانيا رابعاً، وبعدها بلجيكا وتشيك ومالطا، ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسويسرا خامساً، وجاءت استراليا وهنغاريا وبولندا سادساً.

وفي المرتبة السابعة، جاء جواز السفر الكندي واليوناني، وثامناً الجواز الأمريكي والليتواني، وتاسعاً جاءت جوازات سفر سلوفاكيا ولاتفيا وسلوفينيا، وعاشراً جوازا سفر إستونيا وآيسلندا.

وفي نهاية التصنيف، حلت أفغانستان والعراق وسوريا في المراكز الأخيرة؛ كأضعف ثلاثة جوازات سفر في العالم.

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