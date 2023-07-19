أظهرت لقطات نادرة الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، خلال إلقائه كلمة افتتاح القمة الثامنة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أقيمت بمدينة الرياض عام ١٩٨٧م.

وبدأ الملك فهد كلمته بالترحيب بأصحاب الجلالة وأصحاب السمو والحضور، قائلاً :” إن هذا الاجتماع امتدادا لعدة اجتماعات سبقت هذا الاجتماع، وكل ما أتمناه أن يوفقنا الله لما يحب ويرضى وأن تكون الجلسات القادمة لهذا المؤتمر منسجمة تماما لما سبقها من جلسات في المؤتمرات السابقة.

وظهر إلى جانب الملك فهد، الملك عبدالله والأمير سلطان والأمير سعود الفيصل -رحمهم الله- جميعاً.