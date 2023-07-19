انتهت قصة الحب الغريبة بين الثلاثيني المصري والمسنة البريطانية بالانفصال؛ حيث قررت المسنة الإنجليزية إيريس جونز البالغة من العمر 83 عامًا الانفصال عن زوجها المصري محمد إبراهيم 37 عامًا بعد علاقة استمرت 3 أعوام

وكانت العجوز البريطانية إيريس تعرفت إلى محمد عن طريق الفيس بوك في صيف 2019، ثم تزوجا في نوفمبر 2020.

وأكدت إيريس: “لقد عشقت كل شيء في محمد. لكنه أصبح عملًا شاقًّا؛ أنا لست مراهقة مغرمة بالحب؛ فأنا أبلغ من العمر 83 عامًا!”.

وتستمتع إيريس الآن بالحياة مع قطها الجديد، قائلة : “لقد حصلت عليه بعد أيام قليلة من الانفصال وهو الرفيق الأمثل. إنه لا يشتكي أبدًا!”.