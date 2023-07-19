تفاعلت الفنانة المصرية ياسمين صبري مع أحد الأشخاص الذي تغزل بجمالها.

وقال الشخص لياسمين صبري، خلال حضورها إحدى الفعاليات: “طلعتي قمر”؛ لتجيبه بابتسامة “أنت داخل في بُقي”، وذلك إشارة إلى أنه يتحدث بالقرب منها كثيرًا.

ويعد آخر أعمالها هو فيلم “البعبع” بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن “توتا”، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.